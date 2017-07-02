Российские волейболисты завоевали бронзу молодежного чемпионата мира

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Российские волейболисты завоевали бронзу молодежного чемпионата мираСпорт 2 июля, 18:58
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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная России по волейболу заняла третье место на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 21 года). Турнир проходит в чешском Брно.
В матче за бронзу россияне одержали победу над командой Бразилии со счетом 3-0. Позднее в воскресенье в финале встретятся команды Кубы и Польши.
До этого российские волейболисты три раза подряд побеждали на молодежных чемпионатах мира. Всего в активе российской команды шесть побед на турнире, еще четыре раза золотые медали соревнований выигрывала сборная СССР.