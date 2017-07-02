Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России проиграла ирландцам в финале этапа Европейской серии Гран-при по регби-7

Спорт
2 июля, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Финальная встреча завершилась со счетом 17:14 в пользу ирландцев

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 уступила команде Ирландии в финальном матче третьего этапа Европейской серии Гран-при, который прошел во французском Клермон-Ферране.

Финальная встреча завершилась со счетом 17:14 в пользу ирландцев. В матче за третье место сборная Испании со счетом 31:7 обыграла команду Германии.

Россияне выиграли все три матча в групповом раунде турнира. В четвертьфинале российская сборная была сильнее бельгийцев, а в полуфинале обыграла немцев. Таким образом, в финале с ирландцами россияне потерпели первое поражение на данном этапе.

Следующий этап Европейской серии Гран-при пройдет в английском Эксетере 15-16 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
10
Футбол объединяет: международный турнир болельщиков состоялся в Петербурге
10
С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Синоптики считают, что лето в центральной части России может не наступить
2
На северо-западе Москвы погиб мужчина, спасая тонувшую девушку
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
ДТП с автобусом в Татарстане: 14 человек погибли, 15 пострадали
5
Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с Шойгу
6
В аэропортах Москвы 77 авиарейсов задержаны, еще пять отменены
7
В Саратове скончался заслуженный артист России Илья Володарский
Темы дня
Загрузка...
Реклама