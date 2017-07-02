Сборная России проиграла ирландцам в финале этапа Европейской серии Гран-при по регби-7

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 уступила команде Ирландии в финальном матче третьего этапа Европейской серии Гран-при, который прошел во французском Клермон-Ферране.

Финальная встреча завершилась со счетом 17:14 в пользу ирландцев. В матче за третье место сборная Испании со счетом 31:7 обыграла команду Германии.

Россияне выиграли все три матча в групповом раунде турнира. В четвертьфинале российская сборная была сильнее бельгийцев, а в полуфинале обыграла немцев. Таким образом, в финале с ирландцами россияне потерпели первое поражение на данном этапе.

Следующий этап Европейской серии Гран-при пройдет в английском Эксетере 15-16 июля.