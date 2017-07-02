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Халк: тренер Манчини может привести ФК "Зенит" к чемпионству в России

Спорт
2 июля, 19:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июля. /ТАСС

Бывший форвард клуба из Санкт-Петербурга не исключил возможности возвращения в команду

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Роберто Манчини

Роберто Манчини

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Новый главный тренер футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини может привести санкт-петербургский клуб к чемпионству в России. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий санкт- петербургского "Зенита" Халк.

Манчини был назначен главным тренером "Зенита" в начале июня. Контракт Манчини с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года.

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"За "Зенитом" слежу, когда могу. Сейчас в клуб пришел Роберто Манчини, с ним есть большая возможность выиграть чемпионат. Он тренировал большие клубы, поэтому почему бы и нет? Что касается меня, у меня еще три года контракта, но если когда-нибудь меня позовут обратно, я смогу приехать, потому что "Зенит" - это часть моей семьи", - сказал Халк.

Форвард играл за "Зенит" с 2012 по 2016 год, став чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сейчас 30-летний бразилец выступает в чемпионате Китая.

Ранее Манчини тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза - Кубок Италии, по разу - чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.

"Зенит" в чемпионате России сезона-2016/17 под руководством румынского тренера Мирчи Луческу занял третье место, во второй раз подряд не сумев попасть в Лигу чемпионов.

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