Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шляхтин: около сорока легкоатлетов РФ ждут решения IAAF по индивидуальным заявкам

Спорт
2 июля, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

IAAF выработала регламент участия нейтральных спортсменов на чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Около сорока российских атлетов ждут решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по индивидуальным заявкам на участие в зарубежных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Об этом в эфире телеканала "Матч-ТВ" заявил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Смотрите также
Юрий Борзаковский

Борзаковский высоко оценил решение IAAF допустить к ЧМ сопровождающих нейтральных атлетов

"В сборной присутствует напряжение в связи с неопределенностью. Спортсмены, заявки которых висят неотвеченными, а их более сорока человек, нервничают. Все надеются получить от IAAF одобрение в ближайшее время", - заявил Шляхтин.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 14 российских легкоатлетов, а также девять юниоров.

Смотрите также

IAAF: нейтральные атлеты имеют право на одного сопровождающего на ЧМ

IAAF выработала регламент участия нейтральных спортсменов на чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Согласно документу, вместе с атлетом на турнир может ехать личный тренер (или лицо, заменяющее его). IAAF также постановила, что будет принимать решение об участии в ЧМ персонально по каждому российскому легкоатлету, имеющему нейтральный статус. Заявки в IAAF будут отправляться централизованно, крайний срок подачи - 24 июля.

Ранее Шляхтин сообщил журналистам, что ВФЛА намерена определиться в вопросе, кто из тренеров будет сопровождать спортсменов на ЧМ, в понедельник, 3 июля. Право выступить на чемпионате мира пока имеют девять российских легкоатлетов: прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, копьеметательница Вера Ребрик и метатель молота Алексей Сокирский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
10
Футбол объединяет: международный турнир болельщиков состоялся в Петербурге
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Синоптики считают, что лето в центральной части России может не наступить
2
На северо-западе Москвы погиб мужчина, спасая тонувшую девушку
3
В Саратове скончался заслуженный артист России Илья Володарский
4
Три человека погибли в ДТП в Тульской области
5
ДТП с автобусом в Татарстане: 14 человек погибли, 15 пострадали
6
Американский эсминец подошел на 12 миль к спорному острову Тритон в Южно-Китайском море
7
Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с Шойгу
Темы дня
Загрузка...
Реклама