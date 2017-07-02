Президент ВФЛА Шляхтин не поедет на ЧМ, так как не хочет быть там на "птичьих правах"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин принял решение не ехать на чемпионат мира, так как не имеет приглашения на этот турнир. Об этом он сообщил журналистам.

"Я не планирую ехать на чемпионат мира в Лондон. Приглашение я не получил, желания быть там на птичьих правах нет никакого. У меня есть чувство собственного достоинства, все визиты я оставлю на потом", - сказал глава ВФЛА.

1 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала условия участия в ЧМ-2017 в Лондоне российских легкоатлетов, получивших от IAAF нейтральный статус. В частности, IAAF разрешила одному тренеру сопровождать спортсмена на чемпионат мира. Официальные представители ВФЛА из-за приостановления членства в IAAF не могут быть приглашены на мировое первенство.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.