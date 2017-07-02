Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторамСпорт 2 июля, 20:34
Сотрудник ВФЛА Орлова будет официальным представителем нейтральных атлетов на ЧМ в ЛондонеСпорт 2 июля, 20:26
СМИ: власти США сняли запрет на ноутбуки в салонах на рейсах из аэропорта Абу-ДабиМеждународная панорама 2 июля, 20:23
Финал для Москвы: португальцы победили мексиканцев в матче за бронзу Кубка конфедерацийСпорт 2 июля, 20:23
Си Цзиньпин: ПРО США в Южной Корее наносит ущерб безопасности Китая и РоссииМеждународная панорама 2 июля, 20:12
Браво и Тер Штеген вошли в стартовые составы на финал Кубка конфедераций Чили - ГерманияСпорт 2 июля, 20:10
Президент ВФЛА Шляхтин не поедет на ЧМ, так как не хочет быть там на "птичьих правах"Спорт 2 июля, 20:02
Чемпион мира Карлсен выиграл этап Гран-тура по шахматам в БельгииСпорт 2 июля, 19:54
Новейшие субмарины "Нижний Новгород" и "Колпино" прошли боевые испытания на БалтикеАрмия и ОПК 2 июля, 19:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин принял решение не ехать на чемпионат мира, так как не имеет приглашения на этот турнир. Об этом он сообщил журналистам.
"Я не планирую ехать на чемпионат мира в Лондон. Приглашение я не получил, желания быть там на птичьих правах нет никакого. У меня есть чувство собственного достоинства, все визиты я оставлю на потом", - сказал глава ВФЛА.
1 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала условия участия в ЧМ-2017 в Лондоне российских легкоатлетов, получивших от IAAF нейтральный статус. В частности, IAAF разрешила одному тренеру сопровождать спортсмена на чемпионат мира. Официальные представители ВФЛА из-за приостановления членства в IAAF не могут быть приглашены на мировое первенство.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.