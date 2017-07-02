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Президент ВФЛА Шляхтин не поедет на ЧМ, так как не хочет быть там на "птичьих правах"

Спорт
2 июля, 20:02 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Официальные представители ВФЛА из-за приостановления членства в IAAF не могут быть приглашены на мировое первенство

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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Артем Коротаев/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин принял решение не ехать на чемпионат мира, так как не имеет приглашения на этот турнир. Об этом он сообщил журналистам.

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"Я не планирую ехать на чемпионат мира в Лондон. Приглашение я не получил, желания быть там на птичьих правах нет никакого. У меня есть чувство собственного достоинства, все визиты я оставлю на потом", - сказал глава ВФЛА.

1 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала условия участия в ЧМ-2017 в Лондоне российских легкоатлетов, получивших от IAAF нейтральный статус. В частности, IAAF разрешила одному тренеру сопровождать спортсмена на чемпионат мира. Официальные представители ВФЛА из-за приостановления членства в IAAF не могут быть приглашены на мировое первенство.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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