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Сотрудник ВФЛА Орлова будет официальным представителем нейтральных атлетов на ЧМ в Лондоне

Спорт
2 июля, 20:26 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 2, июля. /ТАСС

Орлова будет отвечать за оформление заявок, обеспечение трансфера и за целый ряд других вопросов, связанных с участием нейтральных спортсменов в соревнованиях

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /ТАСС/. Начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова будет официальным представителем всех нейтральных спортсменов на чемпионате мира в Лондоне. Об этом сообщил журналистам президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) выработала регламент участия нейтральных спортсменов в августовском чемпионате мира. Согласно документу, вместе с атлетом на турнир может ехать личный тренер [или лицо, заменяющее его]. IAAF также постановила, что будет принимать решение об участии в ЧМ персонально по каждому российскому легкоатлету, имеющему нейтральный статус. Заявки в IAAF будут отправляться централизованно, крайний срок подачи - 24 июля.

"В Лондон также поедет сотрудник ВФЛА Елена Орлова, кандидатуру которой утвердила IAAF", - сказал Шляхтин.

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Орлова будет отвечать за оформление заявок, обеспечение трансфера и за целый ряд других вопросов, связанных с участием нейтральных спортсменов в соревнованиях.

Право выступить на чемпионате мира на данный момент имеют девять российских легкоатлетов: прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, копьеметательница Вера Ребрик и метатель молота Алексей Сокирский.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа.

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