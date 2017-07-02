Ефимова завоевала два золота во второй день Открытого чемпионата Франции по плаванию

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова одержала победы на дистанциях 50 метров и 200 метров брассом на Открытом чемпионате Франции по плаванию, который завершился в Шартре.
Ефимова на дистанции 50 метров брассом показала время 29,99 секунды. Второй стала австралийка Джессика Хансен, уступившая россиянке 1,32 секунды. Третье место заняла испанка Джессика Валл (отставание 1,79 секунды).
Дистанцию 200 метров брассом Ефимова преодолела за 2 минуты 21,54 секунды. Австралийка Тейлор Маккеон финишировала второй (+2,48 секунды), третьей стала японка Реона Аоки (+3,21).
Российский пловец Андрей Николаев завоевал бронзу на дистанции 100 метров брассом, показав время 1 минута и 0,85 секунд. Россиянин проиграл победителю Джоао Гомешу из Бразилии 0,46 секунды. Вторым финишировал австралиец Грэйсон Белл (+0,45).
В первый день соревнований Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом. Таким образом, россиянка завоевала на Открытом чемпионате Франции по плаванию три золотые награды.