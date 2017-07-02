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СМИ: хоккеист "Монреаля" Прайс станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ

Спорт
2 июля, 21:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

На данный момент самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ является швед Хенрик Лундквист, зарплата которого в клубе "Нью-Йорк Рейнджерс" составляет $8,5 миллиона в год

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Канадский голкипер Кэри Прайс подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" сроком на восемь лет со среднегодовой зарплатой в $10,5 миллионов и станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории лиги. Об этом сообщает журналист портала Sportsnet Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter.

Новое соглашение вступит в силу с сезона-2018/2019. На данный момент самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ является швед Хенрик Лундквист, зарплата которого в клубе "Нью-Йорк Рейнджерс" составляет $8,5 миллиона в год.

Прайс был выбран "Монреалем" на драфте новичков в 2005 году под пятым общим номером. В составе команды он дебютировал в сезоне-2007/08. В 2015 году он получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ по итогам сезона, а также был признан лучшим вратарем. В составе сборной Канады Прайс выиграл Олимпийские игры в Сочи, Кубок мира по хоккею в 2016 году и чемпионат мира среди молодежных команд в 2007 году.

В прошедшем сезоне Прайс, который за свою карьеру пять раз принимал участие в Матче всех звезд НХЛ, провел 62 игры в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,23 шайбы за матч, три встречи канадец провел "на ноль". В плей-офф Прайс сыграл шесть матчей, пропуская в среднем 1,86 шайбы.

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