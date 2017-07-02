Примак выполнил отборочный норматив ЧМ в тройном прыжке, Соколова - в прыжках в длину

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский легкоатлет Артем Примак на Мемориале Знаменских сумел выполнить квалификационный норматив чемпионата мира в тройном прыжке, прыгнув в лучшей попытке на 16 метров 87 см. Этот же спортсмен на зимнем первенстве России квалифицировался на главный старт сезона в прыжках в длину.

В конце февраля Примак в лучшей попытке прыгнул на 8,21 м (норматив ЧМ - 8,15). 2 июля он показал результат, превышающий норматив (16,80) и в тройном прыжке.

Елена Соколова сумела прыгнуть на Мемориале Знаменских на 6 метров 82 сантиметра (норматив - 6,75).

Примак и Соколова пока не получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешения участвовать в международных турнирах в статусе нейтральных спортсменов.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.