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Примак выполнил отборочный норматив ЧМ в тройном прыжке, Соколова - в прыжках в длину

Спорт
2 июля, 22:07 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсмены пока пока не получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешения участвовать в международных турнирах в статусе нейтральных спортсменов

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Артем Примак

Артем Примак

© Сергей Бобылев/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский легкоатлет Артем Примак на Мемориале Знаменских сумел выполнить квалификационный норматив чемпионата мира в тройном прыжке, прыгнув в лучшей попытке на 16 метров 87 см. Этот же спортсмен на зимнем первенстве России квалифицировался на главный старт сезона в прыжках в длину.

В конце февраля Примак в лучшей попытке прыгнул на 8,21 м (норматив ЧМ - 8,15). 2 июля он показал результат, превышающий норматив (16,80) и в тройном прыжке.

Елена Соколова сумела прыгнуть на Мемориале Знаменских на 6 метров 82 сантиметра (норматив - 6,75).

Примак и Соколова пока не получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешения участвовать в международных турнирах в статусе нейтральных спортсменов.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.

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