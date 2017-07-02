Бронзовый призер ЧЕ-2014 в метании молота Литвинов выполнил отборочный норматив ЧМ

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский метатель молота Сергей Литвинов, победивший на Мемориале Знаменских с результатом 77 м 32 см, сумел также выполнить квалификационный норматив для участия в августовском чемпионате мира в Лондоне.
Второе место занял Денис Лукьянов (77,21). Этот спортсмен также сумел показать результат, превышающий отборочный норматив (76,00).
Бронзовый призер летнего чемпионата Европы 2014 года в Цюрихе Литвинов пока лишен возможности выступать на международных стартах, так как не получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) статус нейтрального спортсмена. Лукьянов получил от ИААФ отказ.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа.