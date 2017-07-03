Клуб НХЛ "Торонто" подписал трехлетний контракт с форвардом Марло на $18,75 млн

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" объявил о подписании трехлетнего соглашения с канадским нападающим Патриком Марло. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сумма соглашения с 37-летним форвардом, перешедшим в канадский клуб на правах свободного агента, составила $18,75 млн.

Марло был выбран на драфте НХЛ 1997 года под общим вторым номером "Сан-Хосе" и играл за этот клуб на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

За эти годы он стал лучшим в истории команды по количеству набранных очков (1082), победных шайб (98), голах в большинстве (160) и количеству сыгранных матчей (1493).

В прошлом регулярном чемпионате он набрал 46 очков (27 шайб + 19 передач), в плей-офф на его счету 4 очка (1+3).