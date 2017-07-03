Клуб НХЛ "Сан-Хосе" продлил контракт с Торнтоном на один сезон

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" подписал новый однолетний контракт с канадским нападающим Джо Торнтоном. Об этом сообщает пресс- служба команды.

По данным СМИ, сумма соглашения с 38-летним форвардом составила $8 млн.

Торнтон был выбран "Бостоном" под общим первым номером на драфте 1997 года. В 2005 году он был обменян в "Сан-Хосе" и с тех пор неизменно играл за эту команду. В регулярных чемпионатах он провел 1446 матчей и набрал 1391 очко (384+1007). Канадец является одним из 13 хоккеистов в истории НХЛ, отдавших более 1000 голевых передач в регулярных чемпионатах. Также он - лучший игрок в истории клуба по этому показателю (722 передачи).

В ночь на понедельник в "Торонто" перешел многолетний партнер Торнтона по "Сан-Хосе" Патрик Марло.