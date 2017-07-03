Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клуб НХЛ "Сан-Хосе" продлил контракт с Торнтоном на один сезон

Спорт
3 июля, 4:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Канадский форвард выступает за команду из Сан-Хосе с 2005 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" подписал новый однолетний контракт с канадским нападающим Джо Торнтоном. Об этом сообщает пресс- служба команды.

По данным СМИ, сумма соглашения с 38-летним форвардом составила $8 млн.

Торнтон был выбран "Бостоном" под общим первым номером на драфте 1997 года. В 2005 году он был обменян в "Сан-Хосе" и с тех пор неизменно играл за эту команду. В регулярных чемпионатах он провел 1446 матчей и набрал 1391 очко (384+1007). Канадец является одним из 13 хоккеистов в истории НХЛ, отдавших более 1000 голевых передач в регулярных чемпионатах. Также он - лучший игрок в истории клуба по этому показателю (722 передачи). 

В ночь на понедельник в "Торонто" перешел многолетний партнер Торнтона по "Сан-Хосе" Патрик Марло.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан водитель грузовика, попавшего в ДТП с автобусом в Татарстане
2
Рябков: затягивание США вопроса с дипсобственностью РФ приведет к зеркальному ответу
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Эксперт: отказ Катара выполнить требования арабских стран грозит распадом ССАГПЗ
5
Американский эсминец подошел на 12 миль к спорному острову Тритон в Южно-Китайском море
6
В аэропортах Москвы 77 авиарейсов задержаны, еще пять отменены
7
МЧС: лодка с детьми перевернулась на озере в Челябинской области из-за перегруза
Темы дня
Загрузка...
Реклама