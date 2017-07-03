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Россиянка Александрова поднялась на три позиции в рейтинге WTA, Шарапова - 180-я

Спорт
3 июля, 5:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В топ-10 изменений в преддверии Уимблдона не произошло

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Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

© EPA/GERRY PENNY

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова поднялась с 78-й на 75-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте WTA.

Лидеры рейтинга сохранили свои позиции. На первом месте идет немка Ангелик Кербер, на втором - румынка Симона Халеп, на третьем - чешка Каролина Плишкова. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова - восьмая.

Большинство российских теннисисток в преддверии старта Уимблдона сохранили свои позиции. Елена Веснина осталась 16-й, Анастасия Павлюченкова - 17-й, Дарья Касаткина - 30-й, Екатерина Макарова - 47-й. По одной строчке потеряли Наталья Вихлянцева (66) и Мария Шарапова (180). На три позиции поднялась Евгения Родина (80).

Рейтинг WTA от 3 июля:

1 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 7035 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6920

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6855

4 (4). Серена Уильямс (США) - 4810

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4765

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4550

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4400

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4310

9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4010

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3985...

16 (16). Елена Веснина (Россия) - 2831...

17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2580...

30 (30). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...

47 (47). Екатерина Макарова (Россия) - 1195...

66 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) - 944...

75 (78). Екатерина Александрова (Россия) - 804...

80 (83). Евгения Родина (Россия) - 752...

180 (179). Мария Шарапова (Россия) - 310.

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