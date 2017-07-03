Россиянка Александрова поднялась на три позиции в рейтинге WTA, Шарапова - 180-я

Россиянин Даниил Медведев вошел в топ-50 рейтинга ATPСпорт 3 июля, 5:42
Абэ и Трамп договорились тесно сотрудничать для усиления давления на КНДРМеждународная панорама 3 июля, 5:35
Россиянка Александрова поднялась на три позиции в рейтинге WTA, Шарапова - 180-яСпорт 3 июля, 5:22
Компания SpaceX отложила на сутки запуск спутника связиКосмос 3 июля, 3:51
Генменеджер "Нью-Джерси": Ситуация с Ковальчуком прояснится в ближайшее времяСпорт 3 июля, 3:46
Al Jazeera: четыре арабские страны согласились продлить срок ультиматума КатаруМеждународная панорама 3 июля, 3:45
Абэ: правительство Японии намерено работать над восстановлением доверия населенияМеждународная панорама 3 июля, 3:43
Известия: Минстрой оштрафовал регионы на 540 млн руб. по программе расселения жильяОбщество 3 июля, 3:40
МЧС: лодка с детьми перевернулась на озере в Челябинской области из-за перегрузаПроисшествия 3 июля, 3:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова поднялась с 78-й на 75-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте WTA.
Лидеры рейтинга сохранили свои позиции. На первом месте идет немка Ангелик Кербер, на втором - румынка Симона Халеп, на третьем - чешка Каролина Плишкова. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова - восьмая.
Большинство российских теннисисток в преддверии старта Уимблдона сохранили свои позиции. Елена Веснина осталась 16-й, Анастасия Павлюченкова - 17-й, Дарья Касаткина - 30-й, Екатерина Макарова - 47-й. По одной строчке потеряли Наталья Вихлянцева (66) и Мария Шарапова (180). На три позиции поднялась Евгения Родина (80).
1 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 7035 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6920
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6855
4 (4). Серена Уильямс (США) - 4810
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4765
6 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4550
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4400
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4310
9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4010
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3985...
16 (16). Елена Веснина (Россия) - 2831...
17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2580...
30 (30). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...
47 (47). Екатерина Макарова (Россия) - 1195...
66 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) - 944...
75 (78). Екатерина Александрова (Россия) - 804...
80 (83). Евгения Родина (Россия) - 752...
180 (179). Мария Шарапова (Россия) - 310.