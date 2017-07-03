Тренер Пакьяо считает, что боксеру нужно завершить профессиональную карьеру

Тренер Пакьяо считает, что боксеру нужно завершить профессиональную карьеруСпорт 3 июля, 8:58
Мария Шарапова опустилась на 110-е место в чемпионской гонке WTAСпорт 3 июля, 8:34
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕПолитика 3 июля, 8:32
Новосибирск станет постоянной площадкой для проведения конгресса женщин стран ШОС и БРИКССибирь 3 июля, 7:56
Матвиенко считает, что в России недостаточно женщин на постах "уровня принятия решений"Политика 3 июля, 7:30
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в КонгрессеМеждународная панорама 3 июля, 7:04
Матвиенко считает взаимодействие в ШОС и БРИКС "образцом межгосударственных отношений"Политика 3 июля, 6:55
Матвиенко: РФ ведет подготовительную работу по ратификации соглашения по климатуОбщество 3 июля, 6:43
Кабмин утвердил план реализации Стратегии научно-технологического развития страныНаука 3 июля, 6:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Тренер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо Фредди Роуч посоветует своему подопечному завершить карьеру после поражения от австралийца Джеффа Хорна. Слова тренера приводит портал Boxingscene.
Пакьяо в воскресенье проиграл Хорну в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. Судьи единогласным решением отдали победу австралийцу.
"Я планирую поговорить с Мэнни о том, что это день, когда, возможно, стоит завершить карьеру", - сказал Роуч.
Филиппинец заявил, что будет добиваться боя-реванша с Хорном, соответствующий пункт прописан в договоре.
В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. В послужном списке 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 - нокаутом), семь поражений и две ничьи.