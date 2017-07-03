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Тренер Пакьяо считает, что боксеру нужно завершить профессиональную карьеру

Спорт
3 июля, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В воскресенье Пакьяо проиграл Джеффу Хорну в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 66,68 кг

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Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо

© AP Photo/Eugene Hoshiko

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Тренер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо Фредди Роуч посоветует своему подопечному завершить карьеру после поражения от австралийца Джеффа Хорна. Слова тренера приводит портал Boxingscene.

Пакьяо в воскресенье проиграл Хорну в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. Судьи единогласным решением отдали победу австралийцу.

"Я планирую поговорить с Мэнни о том, что это день, когда, возможно, стоит завершить карьеру", - сказал Роуч.

Филиппинец заявил, что будет добиваться боя-реванша с Хорном, соответствующий пункт прописан в договоре.

В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. В послужном списке 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 - нокаутом), семь поражений и две ничьи.

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