Егоров сменил Николаева на посту заместителя руководителя департамента судейства РФС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Александр Егоров занял пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ранее этот пост занимал Алексей Николаев, который принял решение сосредоточиться на продолжении судейской карьеры. "Для меня сейчас очевидно, что совмещать работу действующего арбитра и одного из руководителей департамента судейства и инспектирования РФС очень непросто, - сказал Николаев. - Мой случай совмещения, безусловно, уникальный, больше я таких примеров не знаю. Принял решение, что на данный момент в большей степени хотел бы еще поработать в роли арбитра, поэтому покидаю пост заместителя руководителя департамента".

В свою очередь Егоров отметил, что завершит карьеру арбитра. "После того, как мне поступило от руководства РФС предложение войти в руководящий состав департамента судейства и инспектирования, долго не раздумывал, - сказал Егоров. - Понимаю, что теперь придется завершить карьеру действующего арбитра, хотя нахожусь в отличной физической форме, так как выполнил огромный объем работы в рамках подготовки к второй части сезона-2016/17. Считаю, что уйти вовремя - это очень важный момент".