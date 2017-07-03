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Мутко заявил, что пока не обсуждал с Марадоной возможность получения им гражданства РФ

Спорт
3 июля, 10:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Вице-премьер РФ отметил, что у бывшего аргентинского футболиста есть желание пообщаться на эту тему

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Диего Марадона

Диего Марадона

© EPA/WALTER BIERI

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко пока не обсуждал с Диего Марадоной возможность получения им российского гражданства. Об этом Мутко сообщил ТАСС.

56-летний аргентинец, признанный лучшим футболистов XX века согласно голосованию на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), в конце прошлой недели посетил Москву и Санкт-Петербург, в частности, побывав на финале Кубка конфедераций. В ночь на понедельник газета "Советский спорт" написала, что Марадона думает над тем, чтобы получить гражданство РФ.

На вопрос, обсуждал ли он с Марадоной возможность получения им российского гражданства, Мутко ответил: "Давайте мы не будем забегать вперед. Такое мы не обсуждали, но, в принципе, желание пообщаться у него есть".

В 2015 году гражданство РФ получили американские спортсмены - бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший и боец смешанного стиля Джефф Монсон.

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