Мутко заявил, что пока не обсуждал с Марадоной возможность получения им гражданства РФ

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко пока не обсуждал с Диего Марадоной возможность получения им российского гражданства. Об этом Мутко сообщил ТАСС.

56-летний аргентинец, признанный лучшим футболистов XX века согласно голосованию на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), в конце прошлой недели посетил Москву и Санкт-Петербург, в частности, побывав на финале Кубка конфедераций. В ночь на понедельник газета "Советский спорт" написала, что Марадона думает над тем, чтобы получить гражданство РФ.

На вопрос, обсуждал ли он с Марадоной возможность получения им российского гражданства, Мутко ответил: "Давайте мы не будем забегать вперед. Такое мы не обсуждали, но, в принципе, желание пообщаться у него есть".

В 2015 году гражданство РФ получили американские спортсмены - бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший и боец смешанного стиля Джефф Монсон.