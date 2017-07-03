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Мун Чжэ Ин: Олимпиада-2018 может способствовать примирению двух Корей

Спорт
3 июля, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Президент Южной Кореи отметил, что страна с нетерпением ждем возможности встретить лучших спортсменов мира в дружественной и безопасной обстановке

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Мун Чжэ Ин

Мун Чжэ Ин

© EPA/YONHAP

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане могут в значительной степени способствовать примирению и сотрудничеству между Южной Кореей и КНДР. Такое мнение высказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

"Зимние Олимпийские игры могут в значительной степени способствовать примирению и сотрудничеству между двумя Кореями и миру на Корейском полуострове", - приводит слова Мун Чжэ Ина пресс-служба МОК.

"МОК высоко ценит мнение президента Муна о том, как Олимпиада может поддерживать диалог и примирение на Корейском полуострове и за его пределами, - сказал Бах. - Мы с нетерпением ждем Олимпийских игр в Южной Корее".

В феврале МОК направил Национальным олимпийским комитетам приглашения принять участие в Олимпийских играх 2018 года, в том числе олимпийскому комитету Корейской Народной Демократической Республики (КНДР).

"Я продолжу оказывать полную поддержку оргкомитету ОИ-2018, - сказал Мун Чжэ Ин. - Мы ждем возможности встретить лучших спортсменов мира в дружественной и безопасной обстановке в лучших традициях корейского гостеприимства".

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

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