Мун Чжэ Ин: Олимпиада-2018 может способствовать примирению двух Корей

Мутко: паспорт болельщика стал важным элементом безопасности на Кубке конфедерацийСпорт 3 июля, 12:05
РЖД в июне увеличили перевозку пассажиров на 8,9%, до 99,7 млн человекТранспорт 3 июля, 12:01
Вице-президент федерации: Кариока имеет шанс сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2018Спорт 3 июля, 11:56
Мутко: организация Кубка конфедераций заслуживает очень высокой оценкиСпорт 3 июля, 11:53
Автор лучшего слогана и названия для фестиваля русской культуры в Туве получит iPhone 7Новости партнеров 3 июля, 11:43
Мутко: Кубок конфедераций показал, что стадион в Петербурге - один из лучших в миреСпорт 3 июля, 11:38
Вице-президент Бразильской конфедерации футбола: Сорокин отлично впишется в совет ФИФАСпорт 3 июля, 11:33
Мун Чжэ Ин: Олимпиада-2018 может способствовать примирению двух КорейСпорт 3 июля, 11:29
Хрычиков: аудит РУСАДА станет последним этапом перед восстановлением агентства в правахСпорт 3 июля, 11:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане могут в значительной степени способствовать примирению и сотрудничеству между Южной Кореей и КНДР. Такое мнение высказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
"Зимние Олимпийские игры могут в значительной степени способствовать примирению и сотрудничеству между двумя Кореями и миру на Корейском полуострове", - приводит слова Мун Чжэ Ина пресс-служба МОК.
"МОК высоко ценит мнение президента Муна о том, как Олимпиада может поддерживать диалог и примирение на Корейском полуострове и за его пределами, - сказал Бах. - Мы с нетерпением ждем Олимпийских игр в Южной Корее".
В феврале МОК направил Национальным олимпийским комитетам приглашения принять участие в Олимпийских играх 2018 года, в том числе олимпийскому комитету Корейской Народной Демократической Республики (КНДР).
"Я продолжу оказывать полную поддержку оргкомитету ОИ-2018, - сказал Мун Чжэ Ин. - Мы ждем возможности встретить лучших спортсменов мира в дружественной и безопасной обстановке в лучших традициях корейского гостеприимства".
Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.