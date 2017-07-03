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Вице-президент Бразильской конфедерации футбола: Сорокин отлично впишется в совет ФИФА

Спорт
3 июля, 11:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Андрей Карташов, Олег Кошелев

Одно место от Европы в совете ФИФА остается вакантным, Алексей Сорокин является единственным кандидатом на это место

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов, Олег Кошелев/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин способен отлично вписаться в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Бразильской конфедерации футбола, член совета ФИФА Фернандо Сарни.

Одно место от Европы в совете ФИФА остается вакантным, Сорокин является единственным кандидатом на это место.

"Сорокин уже посещал заседания совета как координатор подготовки чемпионата мира 2018 года. Это значит, что он хорошо знает текущую ситуацию. Если честно, лично я с ним не общался, но от своих знакомых слышал только хорошие отзывы о нем. Уверен, что он отлично впишется в совет ФИФА", - сказал Сарни.

Утверждение кандидата на место представителя Европы в совете ФИФА на срок до 2021 года состоится 20 сентября в Женеве в ходе 13-го внеочередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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