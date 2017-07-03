Особый дресс-код и уважение к королеве: главные традиции Уимблдона

Уимблдонский турнир — старейший среди чемпионатов Большого шлема. Он начал проводиться еще 1877 году под эгидой Всеанглийского клуба крокета и лаун-тенниса. С тех пор турнир претерпел большие изменения, однако многие из его традиций остались в первозданном виде. ТАСС рассказывает про самые примечательные из них.

Жесткий газон и канюк Руфус

Турнир в Уимблдоне проводится каждый год в конце июня - начале июля. C 1988 года этот чемпионат — единственный из четырех турниров "Большого шлема", который проходит на траве.

До начала "нулевых" на кортах Уимблдона в качестве газона использовались полевица и овсяница. Однако исследование, проведенное Институтом спортивных покрытий в Йоркшире (The Sports Turf Research Institute in Yorkshire), показало, что поля очень быстро изнашиваются.

Травяное покрытие уимблдонских кортов заменили на более жесткий райграсс. Более того, для защиты семян травы на кортах от голубей, при Всеанглийском клубе содержится пустынный канюк по кличке Руфус.

На кортах Уимблдона отсутствует электрическое освещение. По этой причине матчи обычно заканчиваются вместе с наступлением темноты. Единственная электрифицированная площадка — Центральный корт, где проводят главные матчи турнира. Кроме того, в 2009 году на этом корте появилась раздвижная крыша. Процесс ее закрытия/открытия занимает 20 минут.

Только белое

Согласно регламенту, теннисисты должны следовать строгому дресс-коду. Форма спортсменов должна быть почти полностью белой. Официальное определение в правилах турнира с 1963 года требовало "преимущественно белой" формы. С 2014 года в правилах четко прописано, что цвета, отличные от белого, должны ограничиваться полоской шириной не более одного сантиметра на воротнике или по краю на шортах и рукавах.

При этом регламент касается не только верхней одежды, но и аксессуаров — головных уборов, напульсников и даже шнурков.

Однако и это еще не все. Требования распространяются также на подкладки головных уборов и подошвы обуви теннисистов. К примеру, в 2013 году швейцарский теннисист Роджер Федерер получил предупреждение от организаторов Уимблдона за то, что вышел на матч против румына Виктора Ханеску в белых кроссовках с оранжевой подошвой.

Тем не менее, в разные годы, помимо Федерера, правило "только белое" нарушали многие именитые спортсмены: Эжени Бушар, Радек Штепанек, Пэт Кэш, Серена Уильямс и другие.

33 года без королевы

Уимблдонский турнир проходит под непосредственным патронажем королевской семьи Великобритании. Именно поэтому существуют особые отношения между членами семьи монарха и их приближенными и участниками соревнований.

На южных трибунах Центрального корта даже есть специальная Королевская ложа на 74 места. Именно в ней происходит награждение победителей Уимблдона. Более того, раньше перед тем, как зайти на Центральный корт или покинуть его, теннисисты должны были поклониться членам королевской семьи, если они присутствовали в соответствующей ложе.

В 2003 году принц Эдвард, герцог Кентский и президент Всеанглийского клуба решил изменить данную традицию. Теперь поклониться в сторону королевской ложи необходимо лишь в случае, если в ней находятся сама королева Елизавета II или принц Чарльз.

Но королева не слишком жалует теннис (в отличие от скачек в Аскоте) и нечасто появляется на турнире в Уимблдоне. Последний раз она побывала здесь в 2010 году. А до этого не посещала турнир аж 33 года.

Клубника со сливками и праздничный бал

Одна из визитных карточек Уимблдона — клубника со сливками — главное угощение, которое подают на турнире. Ягоды, выращенные неподалеку от Лондона, доставляют прямо с грядок. Причем с момента сбора клубники сорта Кент до продажи ее в Уимблдоне проходит не более суток.

В каждой порции клубники ровно десять ягод. За время чемпионата распродается около 28 тонн (порядка 140 тысяч порций) клубники, к которой подается 7 тыс. литров свежих сливок.

За время соревнований посетители выпивают в среднем 29 тыс. бутылок шампанского и 320 тыс. кружек крюшона.

С 1935 года по традиции турнир завершается балом теннисистов-участников. Первый танец исполняет пара чемпионов в одиночных разрядах. Например, в прошлом году это были британец Энди Маррей и американка Серена Уильямс.

Тимур Фехретдинов