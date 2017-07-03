Бегунья Сивкова, имеющая допуск IAAF, выступит на молодежном ЧЕ в Польше

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер женской сборной России в спринтерском беге Кристина Сивкова, имеющая индивидуальное разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступление в международных соревнованиях в нейтральном статусе, примет участие в молодежном чемпионате Европы, который пройдет в середине июля в польском Быдгоще. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Виктор Васяткин.

"Все документы оформлены, билеты куплены, едем на первенство Европы в Польшу, - сказал Васяткин. - Она отправится на турнир вместе со мной, но аккредитации у меня пока нет".

В воскресенье на Мемориале Знаменских Сивкова заняла первое место в беге на 100 метров, установив лучший результат сезона в России - 11,41 секунды.

"Мы ставим перед собой задачу на первенстве Европы пробежать быстрей, чем вчера в Жуковском, - продолжил тренер. - Все проблемы со здоровьем у Кристины позади, она набирает форму и с удовольствием тренируется. Считаю, она бы и в Жуковском, если бы не было дождя, могла показать более высокий результат".

IAAF в конце прошлого года приняла решение разрешить российским легкоатлетам, соответствующим всем критериям этой организации, выступать на международных стартах, в том числе на чемпионате мира, в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время такое разрешение получили 14 членов российской сборной. Для участия в чемпионате мира всем его будущим участникам (за исключением победителей ЧМ-2015), необходимо до 23 июля выполнить квалификационные нормативы. В женской стометровке он составляет 11,26 секунды, в прошлом сезоне на чемпионате России в Чебоксарах Сивкова стала первой, пробежав дистанцию за 11,22 секунды.

Чемпионат Европы среди молодежи (спортсмены 1995-1997 годов рождения) пройдет в Быдгоще с 13 по 16 июля, чемпионат мира в Лондоне - с 4 по 13 августа.