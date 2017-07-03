Хоккеист Любимов подписал трехлетний контракт с ЦСКА

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Нападающий Роман Любимов подписал контракт с хоккейным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на три года.

В прошлом сезоне Любимов выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб "Филадельфия". Он провел 47 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 2 результативные передачи.

В Континентальной хоккейной лиге Любимов провел за ЦСКА 225 матчей, в которых забросил 23 шайбы и сделал 25 передач.