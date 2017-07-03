Хоккеист Любимов подписал трехлетний контракт с ЦСКА

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Нападающий Роман Любимов подписал контракт с хоккейным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на три года.
В прошлом сезоне Любимов выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб "Филадельфия". Он провел 47 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 2 результативные передачи.
В Континентальной хоккейной лиге Любимов провел за ЦСКА 225 матчей, в которых забросил 23 шайбы и сделал 25 передач.