Алоян проведет бой за титул чемпиона WBC Silver с никарагуанцем Солано 22 июля

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Михаил Алоян в своем втором бою на профессиональном ринге встретится с представителем Никарагуа Марвином Солано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".

Большое боксерское шоу запланировано на 22 июля в Москве. Планируется, что поединки пройдут на Красной площади.

"Бой будет титульным, за пояс WBC Silver", - отметил собеседник агентства.

Также он сообщил, что соперником бывшего суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Федора Чудинова станет мексиканец Андриан Луна Флорес.