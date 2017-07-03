Алоян проведет бой за титул чемпиона WBC Silver с никарагуанцем Солано 22 июля

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МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Михаил Алоян в своем втором бою на профессиональном ринге встретится с представителем Никарагуа Марвином Солано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".
Большое боксерское шоу запланировано на 22 июля в Москве. Планируется, что поединки пройдут на Красной площади.
"Бой будет титульным, за пояс WBC Silver", - отметил собеседник агентства.
Также он сообщил, что соперником бывшего суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Федора Чудинова станет мексиканец Андриан Луна Флорес.