Агент: возвращение Любимова в ХК ЦСКА связано с желанием сыграть на Олимпиаде

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение нападающего Романа Любимова вернуться в хоккейный клуб ЦСКА связано с его желанием попасть на Олимпийские игры 2018 года. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Глеб Чистяков.

В понедельник ЦСКА объявил о том, что клуб согласовал с форвардом трехлетний контракт. В сезоне-2016/17 Любимов выступал за клуб Национальной хоккейной лиги "Филадельфия", который сделал ему квалификационное предложение как ограниченно свободному агенту.

"Шансы на то, что Роман мог остаться в "Филадельфии", были - клуб сделал ему предложение. В рамках дополнительных переговоров были некоторые подвижки в лучшую сторону для игрока, - сказал Любимов. - Но потом Роман, взвесив все "за" и "против", и с учетом олимпийского сезона и большого желания попасть в сборную, принял решение вернуться в Россию".

Любимов выступал за ЦСКА с 2010 по 2016 годы, становился чемпионом России (2015), полуфиналистом (2015) и финалистом Кубка Гагарина (2016). В составе сборной России он выиграл бронзовые медали чемпионата мира 2016 года.