Защитник "Спартака" Таски пропустит Суперкубок России по футболу из-за травмы

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Немецкий защитник футбольного клуба "Спартак" Сердар Таски не примет участия в матче за Суперкубок России против московского "Локомотива", который пройдет 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".
В субботу Таски получил травму в контрольном матче "Спартака" с "Вождовацем", у него диагностирован перелом пятого пальца правой стопы.
В прошлом сезоне защитник "Спартака", которому в апреле исполнилось 30 лет, провел 19 матчей, не отличившись результативными действиями. Таски перешел в "Спартак" в 2013 году из немецкого "Штутгарта", за столичную команду защитник сыграл 63 матча во всех турнирах, забил три мяча и стал чемпионом России сезона-2016/17.