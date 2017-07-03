Есмантович: ЦСКА был близок к подписанию контракта с защитником "Вашингтона" Орловым

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МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Хоккейный клуб ЦСКА был близок к подписанию контракта с защитником команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Дмитрием Орловым. Об этом ТАСС рассказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
В пятницу было объявлено, что россиянин, который находился в статусе ограниченно свободного агента, подписал новый шестилетний контракт с "Вашингтоном" на сумму $30,6 млн. В Континентальной хоккейной лиге правами на Орлова владеет ЦСКА.
"С Орловым были огромные шансы договориться. Мы ждали окончательного решения по "Вашингтону", были близки к подписанию", - сказал Есмантович.
В составе "Вашингтона" Орлов дважды становился победителем регулярного чемпионата НХЛ (2016, 2017). Игрок является чемпионом мира среди молодежных команд (2011), чемпионом мира (2014) и двукратным бронзовым призером этого турнира (2016, 2017).