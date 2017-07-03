ЦСКА предложил хоккеисту Григоренко трехлетний контракт

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МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский хоккейный клуб ЦСКА предложил нападающему Михаилу Григоренко контракт на три года, переговоры начнутся на днях. Об этом сообщил ТАСС президент армейского клуба Игорь Есмантович.
Григоренко последние два сезона выступал в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо", в прошлом сезоне он набрал 23 очка (10 шайб + 13 передач) в 75 матчах. Сейчас 23-летний россиянин является неограниченно свободным агентом.
"Мы предложили Михаилу Григоренко через агента контракт на три года, вступим в переговоры на днях, - сказал Есмантович. - Отчего будет зависеть исход? Есть определенные нюансы - все-таки у него семья, супруга иностранка. Не только деньги являются важным фактором для его возвращения домой, очень важны и предстоящие Олимпийские игры, то, в какую команду он идет, на какое место, с каким функционалом, какие у него отношения с тренером".