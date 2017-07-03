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ХК ЦСКА заключил новый контракт с вратарем Сорокиным

Спорт
3 июля, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Соглашение с 21-летним голкипером рассчитано на три года

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Илья Сорокин

Илья Сорокин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Хоккейный клуб ЦСКА подписал новое соглашение с вратарем Ильей Сорокиным. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Контракт с 21-летним голкипером рассчитан на три года. Прежнее соглашение действовало до конца сезона-2017/18.

Сорокин выступал за ЦСКА на протяжении трех последних сезонов. Он провел 100 матчей за армейский клуб при показателе отраженных бросков 93,6% и коэффициенте надежности 1,47.

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