ХК ЦСКА заключил новый контракт с вратарем Сорокиным

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Хоккейный клуб ЦСКА подписал новое соглашение с вратарем Ильей Сорокиным. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
Контракт с 21-летним голкипером рассчитан на три года. Прежнее соглашение действовало до конца сезона-2017/18.
Сорокин выступал за ЦСКА на протяжении трех последних сезонов. Он провел 100 матчей за армейский клуб при показателе отраженных бросков 93,6% и коэффициенте надежности 1,47.