Пресс-конференция, посвященная проведению Дня российского бокса. Видеотрансляция

Минобороны РФ: пуск северокорейской ракеты не представлял опасности для РоссииАрмия и ОПК 4 июля, 12:08
Собянин: систему образования нужно совершенствовать для роста конкурентоспособностиОбщество 4 июля, 12:08
СМИ: число внеплановых ремонтов новых локомотивов РЖД за 2 года увеличилось на 17%Транспорт 4 июля, 12:06
Ротенберг: ФХР неизвестно, готов ли кто-то из российских игроков НХЛ поехать на ОИСпорт 4 июля, 12:03
Ротенберг: Федерация хоккея России готова к возможному локауту в НХЛСпорт 4 июля, 12:01
Федерация бокса России подала заявку на проведение ЧМ-2019 в СочиСпорт 4 июля, 11:53
Медведев на встрече с Си Цзиньпином заявил о намерении посетить в этом году КНРПолитика 4 июля, 11:51
Кремлев: Алоян в конце года может провести бой за полноценный титул WBCСпорт 4 июля, 11:45
В начале июля в Свердловской области будут идти дождиНовости Урала 4 июля, 11:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная проведению 22 июля Дня российского бокса.
На вопросы журналистов отвечают генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и российские боксеры Михаил Алоян, Егор Мехонцев, Станислав Каштанов, братья Дмитрий и Федор Чудиновы, а также генеральный директор промоутерской компании "Патриот" Кирилл Щекутьев.
День российского бокса впервые пройдет 22 июля в Москве и нескольких регионах России. В программе - установление рекорда книги Гиннесса, бои профессиональных боксеров на Красной площади и другие мероприятия.