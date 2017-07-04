Пресс-конференция, посвященная проведению Дня российского бокса. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная проведению 22 июля Дня российского бокса.

На вопросы журналистов отвечают генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и российские боксеры Михаил Алоян, Егор Мехонцев, Станислав Каштанов, братья Дмитрий и Федор Чудиновы, а также генеральный директор промоутерской компании "Патриот" Кирилл Щекутьев.

День российского бокса впервые пройдет 22 июля в Москве и нескольких регионах России. В программе - установление рекорда книги Гиннесса, бои профессиональных боксеров на Красной площади и другие мероприятия.