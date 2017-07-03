СМИ: "Химки" подпишут контракт с американским баскетболистом Ханикаттом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Баскетбольный клуб "Химки" подпишет двухлетнее соглашение с американским форвардом турецкого "Анадолу Эфес" Тайлером Ханикаттом. Об этом сообщает портал Eurohoops со ссылкой на свои источники.

Согласно условиям двухлетнего контракта 27-летний Ханикатт заработает €2,2 млн.

Американец уже выступал за "Химки" с 2014 по 2016 годы. Вместе с подмосковным клубом в сезоне-2014/15 он выиграл Кубок Европы, который является вторым по значимости клубным турниром Европы.

Ханикатт провел 24 игры за два сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды "Сакраменто", в среднем проводя на площадке по 5 минут и набирая по 1,2 очка.

В прошедшем сезоне Ханикатт в Евролиге за "Анадолу Эфес" набирал в среднем по 9,2 очка за игру, делая 7,3 подбора, 2 результативные передачи и 1,1 перехвата. Американец станет четвертым новичком "Химок" этим летом после серба Стефана Марковича из санкт-петербургского "Зенита", американца Чарльза Дженкинса из сербской "Црвены Звезды" и россиянина Андрея Зубкова из краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".