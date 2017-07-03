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Юрлова и Подчуфарова в Отепя начнут тренировки в составе сборной России

Спорт
3 июля, 17:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Первый предсезонный сбор, который проходил в словенской Поклюке, биатлонистки пропускали по согласованию с тренерским штабом

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Екатерина Юрлова

Екатерина Юрлова

© Андрей Иванов/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова и бронзовый призер чемпионата мира - 2017 в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова будут работать вместе с национальной командой России на учебно-тренировочном сборе в эстонском Отепя. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской сборной страны Сергей Коновалов.

Первый предсезонный сбор, который проходил в словенской Поклюке, Юрлова и Подчуфарова пропускали по согласованию с тренерским штабом. Биатлонистки тренировались вместе в Австрии.

"Сейчас вся команда будет тренироваться в полном составе. Завтра в Москве они еще будут проходить этапное комплексное обследование, после этого все вместе вылетаем на сбор", - сказал Коновалов.

Сбор национальной команды в Отепя пройдет c 5 по 25 июля.

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