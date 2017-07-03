СКА выкупил у "Трактора" права на хоккеиста Кузнецова

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА выкупил у челябинского "Трактора" права на нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгения Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

О размере денежной компенсации, полученной "Трактором", не сообщается.

Ранее "Вашингтон" подписал с 25-летним форвардом восьмилетний контракт на общую сумму $62,4 млн.

Кузнецов был "Вашингтоном" на драфте 2010 года под общим 26-м номером. Хоккеист дебютировал за клуб в марте 2014 года, до этого он с 2009 года выступал за "Трактор". Кузнецов является чемпионом мира, бронзовым призером чемпионата мира, чемпионом мира среди молодежных команд.