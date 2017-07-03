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Коновалов: Девятьяров удачно начал работу в тренерском штабе сборной России по биатлону

Спорт
3 июля, 18:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Специалист, который ранее специализировался на лыжных гонках, приступил к работе с биатлонной командой на тренировочном сборе в словенской Поклюке

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Михаил Девятьяров удачно начал работу в тренерском штабе женской сборной России по биатлону, где он отвечает за функциональную подготовку. Об этом ТАСС рассказал старший тренер национальной команды Сергей Коновалов.

Девятьяров, который ранее специализировался на лыжных гонках, приступил к работе с биатлонной командой на тренировочном сборе в словенской Поклюке, который прошел с 7 по 26 июня.

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"На первом сборе все прошло без сбоев, мы выполнили работу согласно намеченным планам. Что касается Михаила Талгатовича [Девятьярова], то он очень хорошо влился в команду и никаких сложностей в плане коммуникации со спортсменами и тренерским коллективом не возникло. Так что стартанули хорошо", - сказал Коновалов.

Следующий тренировочный сбор команда проведет в эстонском Отепя c 5 по 25 июля. На нем к команде присоединятся чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова и бронзовый призер чемпионата мира в смешанной эстафете 2017 года Ольга Подчуфарова. Первый предсезонный сбор биатлонистки пропускали по согласованию с тренерским штабом.

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