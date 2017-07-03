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Яременко: российские волейболисты должны побеждать от игры к игре в финале Мировой лиги

Спорт
3 июля, 18:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

"Финал шести" пройдет с 4 по 9 июля в бразильской Куритибе

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Александр Яременко

Александр Яременко

© Владимир Гердо/ТАС

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) поставила задачу сборной России в "Финале шести" Мировой лиги побеждать от игры к игре. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь федерации Александр Яременко.

"Финал шести" пройдет с 4 по 9 июля в бразильской Куритибе. Сборная России на групповом этапе сыграет с хозяевами турнира и командой Канады.

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"Мы поставили команде задачу побеждать от игры к игре. Первая цель - максимально хорошо сыграть с командой Канады, - сказал Яременко. - Я уверен, что команда из топ-10 может обыграть любую другую - это зависит от подготовки, физического состояния, других мелочей и факторов".

По словам Яременко, попадание в группу к бразильцам и канадцам является удачей для российских волейболистов. "Одна игра с Канадой может определить нас в полуфинал. Соответственно, в полуфинале мы не будем играть с Бразилией. Канада - команда, которую обыграть по силам", - отметил он.

В составе сборной России Александр Кимеров и Александр Чефранов заменили травмированных Илью Власова и Дениса Бирюкова, сообщил Яременко. "У Бирюкова надрыв мышцы пресса, поэтому ему нет возможности делать никаких движений. Власов находится в гипсе, у него повреждение связки. Команда прилетела сегодня рано утром, сейчас адаптируется, так как перелет через Дубай был тяжелым. При стыковке рейсов команду задержали на 2,5 часа: она потеряла при перелете пять сумок, которые обещали доставить к вечеру", - подчеркнул он.

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