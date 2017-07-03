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Алекно: волейболисты РФ победят в Мировой лиге любым составом, если покажут хорошую игру

Спорт
3 июля, 19:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Турнир пройдет на "Арене да Байшада", которая принимала матчи чемпионата мира по футболу 2014 года

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Владимир Алекно

Владимир Алекно

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мужская сборная России по волейболу может победить в "Финале шести" Мировой лиги любым составом, если продемонстрирует хорошую игру. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды, наставник казанского "Зенита" Владимир Алекно.

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"Финал шести" пройдет в бразильской Куритибе с 4 по 9 июля. Россияне в группе А сыграют с командами Бразилии и Канады. В полуфинал выйдут две лучшие команды из каждой группы. Перед турниром сборная России, по сравнению с прошлым годом, обновила состав, включая тренерский штаб.

"Мы хотим, чтобы сборная России побеждала, и она может победить любым составом, если она будет хорошо играть. Этот состав доказал, что может побеждать, - сказал Алекно. - Сейчас нашей команде необходимы сильные соперники. Знаю, что бразильцы тщательно готовились к этому турниру".

Турнир пройдет на "Арене да Байшада", которая принимала матчи чемпионата мира по футболу 2014 года. "Не каждый день команды играют на футбольном поле. Думаю, что какие-то неудобства из-за такого масштаба будут, хотя на уровне сборных никого не удивишь. Главное, чтобы мы настроились на хороший волейбол", - отметил Алекно.

Под руководством специалиста сборная России становилась чемпионом Олимпийских игр 2012 года, обладателем Кубка мира (2011), победителем Мировой лиги (2011).

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