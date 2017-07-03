Лидер сезона "Формулы-1" Феттель не будет дисквалифицирован за инцидент с Хэмилтоном

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Международная автомобильная федерация (FIA) не будет применять санкций в отношении немецкого пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьяна Феттеля за столкновение с британским гонщиком "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба FIA.

Инцидент произошел 25 июня на 19-м круге гонки, когда на трассе была машина безопасности. Лидировавший Хэмилтон сбросил скорость, чтобы отпустить пейскар, в результате чего Феттель врезался в него. После этого он поравнялся с британцем и отрулил в него, возмущенно размахивая руками. Стюарды Гран-при наказали немца 10-секундным штрафом и тремя штрафными баллами, которых у Феттеля стало девять за последний год.

FIA на прошлой неделе заявила, что 3 июля проведет дополнительное расследование инцидента. После подробного обсуждения и изучения материалов Феттель признал свою ответственность и извинился перед FIA и общественностью автоспорта. Также немецкий гонщик обязался в течение следующих 12 месяцев уделять свое личное время образовательной деятельности в рамках соревнований под эгидой FIA. В итоге был решено, что вопрос должен быть закрыт, однако в случае повторения подобного поведения это дело будет передано в Международный трибунал FIA для дальнейшего расследования.

Феттель после восьми этапов является лидером чемпионата, имея в активе 153 очка. Хэмилтон, идущий вторым, уступает ему 14 очков. Следующий этап пройдет в Австрии с 7 по 9 июля.