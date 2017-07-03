Радулов поблагодарил руководство и тренерский штаб клуба НХЛ "Монреаль"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский хоккеист Александр Радулов поблагодарил "Монреаль", в составе которого он провел прошлый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и болельщиков после ухода из клуба. Слова благодарности российский хоккеист написал в своем Twitter.
В понедельник было объявлено о подписании Радулова с клубом НХЛ "Даллас" пятилетнего контракта на сумму $31,25 миллиона, средняя зарплата 30-летнего россиянина составит $6,25 миллиона в год. Предыдущий сезон форвард провел в "Монреале", сыграв в регулярном чемпионате 76 матчей (18 голов + 36 передач) и шесть игр в плей-офф (2+5).
"Я хочу поблагодарить болельщиков "Монреаля", команду и все руководство за прекрасный год, который я провел здесь. Ваша страсть, ваша энергия были поразительными. Спасибо вам за то, что я чувствовал себя здесь как дома. Я никогда не забуду время проведенное в этом потрясающем городе", - написал Радулов.
Свое сообщение форвард закончил фразой на французском языке: "Я люблю тебя, Монреаль".