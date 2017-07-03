Россиянка Вихлянцева проиграла хорватке Векич в первом круге Уимблдона

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева уступила хорватке Донне Векич в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов).

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1 в пользу 21-летней хорватки.

Для 20-летней Вихлянцевой этот матч стал дебютным на Уимблдоне.

Во втором круге Векич сыграет с британкой Йоханной Контой, которая "посеяна" на турнире под шестым номером.

Уимблдон завершится 16 июля.