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Веснина обыграла Блинкову на старте Уимблдона

Спорт
3 июля, 23:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В матче второго круга россиянка сыграет с белоруской Викторией Азаренко

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Елена Веснина

Елена Веснина

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина одержала победу над соотечественницей Анной Блинковой в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов).

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу Весниной, которая "посеяна" на турнире под 15-м номером. 18-летняя Блинкова впервые в карьере сыграла на Уимблдоне. В основную сетку соревнований она пробилась через квалификацию.

Во втором круге Веснина встретится с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко.

Уимблдон завершится 16 июля.

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