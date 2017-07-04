СМИ: Андрей Марков ведет переговоры с клубом НХЛ "Филадельфия"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" ведет переговоры о контракте с российским защитником Андреем Марковым. Об этом сообщил в Twitter журналист TSN Тони Маринаро.
Andrei Markov is talking contract with one team right now. The Philadelphia Flyers #TSN690— Tony Marinaro (@TonyMarinaro) 4 июля 2017 г.
38-летний Марков является неограниченно свободным агентом. Всю свою карьеру в НХЛ (с 2000 года) он выступал в "Монреале". Ранее сообщалось, что россиянин рассчитывает на новый двухлетний контракт на общую сумму в $12 млн. В воскресенье генменеджер канадского клуба Марк Бержевен заявил, что вряд ли сможет удовлетворить финансовые требования защитника.
В понедельник соотечественник Маркова форвард Александр Радулов, прошлый сезоне проведший в "Монреале", подписал пятилетний контракт с "Далласом".
В прошлом сезоне "Филадельфия" не смогла попасть в плей-офф, заняв 11-е место в Восточной конференции.