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СМИ: Андрей Марков ведет переговоры с клубом НХЛ "Филадельфия"

Спорт
4 июля, 5:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Российский защитник всю свою карьеру в лиге играл за "Монреаль"

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Андрей Марков

Андрей Марков

© AP Photo/Matt Slocum

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" ведет переговоры о контракте с российским защитником Андреем Марковым. Об этом сообщил в Twitter журналист TSN Тони Маринаро.

38-летний Марков является неограниченно свободным агентом. Всю свою карьеру в НХЛ (с 2000 года) он выступал в "Монреале". Ранее сообщалось, что россиянин рассчитывает на новый двухлетний контракт на общую сумму в $12 млн. В воскресенье генменеджер канадского клуба Марк Бержевен заявил, что вряд ли сможет удовлетворить финансовые требования защитника.

В понедельник соотечественник Маркова форвард Александр Радулов, прошлый сезоне проведший в "Монреале", подписал пятилетний контракт с "Далласом".

В прошлом сезоне "Филадельфия" не смогла попасть в плей-офф, заняв 11-е место в Восточной конференции.

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