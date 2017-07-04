Футболист сборной Мали Ятабаре арестован во Франции за нападение на полицейского

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Мали и немецкого футбольного клуба "Вердер" Самбу Ятабаре арестован во Франции за нападение на полицейского. Об этом сообщает L'Equipe.
Инцидент произошел в воскресенье вечером на стоянке аэропорта Парижа. Полицейский остановил футболиста, после чего между ними произошел конфликт, переросший в драку. Ятабаре ударил полицейского в глаз и был арестован.
28-летний малиец также имеет гражданство Франции. Ранее он играл за греческий "Олимпиакос", французские "Бастию" и "Монако", а также льежский "Стандард", в составе которого стал обладателем Кубка Бельгии. За сборную Мали на счету Ятабаре три мяча в 26 матчах.