Легкоатлетка Полина Миллер отказалась от участия в юношеском чемпионате мира в Найроби

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская бегунья Полина Миллер, которая изъявляла желание принять участие в юношеском чемпионате мира по легкой атлетике в Кении, приняла решение не ехать туда. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.
В четверг Международная федерация легкой атлетики (IAAF) одобрила заявки девяти россиян для выступления на юношеском чемпионате мира 2017 года в качестве нейтральных спортсменов. В пятницу ТАСС стало известно, что на ЧМ в Найроби изъявили желание ехать четыре ходока: Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова и Сергей Кожевников, а также бегунья на спринтерские дистанции Миллер.
"Миллер отказалась от участия в чемпионате мира в Найроби", - сообщил Борзаковский.
В минувшую субботу на Мемориале Знаменских в подмосковном Жуковском Миллер заняла третье место на дистанции 200 метров с результатом 23,72 секунды.
Юношеский чемпионат мира в Кении, от участия в котором из соображений безопасности уже отказались сборные США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии и Южной Кореи, пройдет в Найроби с 12 по 16 июля.