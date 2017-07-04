Алоян и братья Чудиновы будут отдавать по 10% гонорара каждый на развитие бокса в России

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские боксеры Михаил Алоян, Федор и Дмитрий Чудиновы, Егор Мехонцев и Станислав Каштанов будут отдавать по 10% своего гонорара на развитие бокса в стране. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".
"Алоян, братья Чудиновы и остальные боксеры [компании] будут отдавать по 10% гонорара от каждого боя на развитие бокса в России", - сказал собеседник агентства.
Вечер бокса с участием Алояна, братьев Чудиновых, Мехонцева и других боксеров пройдет на Красной площади 22 июля.