Газизов: Обляков останется в ФК "Уфа" на следующий сезон, до "Зенита" он еще не дорос

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник Иван Обляков останется в "Уфе" на следующий сезон, ему надо прогрессировать и рано думать о команде уровня "Зенита". Об этом ТАСС заявил генеральный директор уфимского футбольного клуба Шамиль Газизов.

В начале июня об интересе "Зенита" к 18-летнему Облякову сообщило издание "Спорт-Экспресс". "На это трансферное окно информация не имеет под собой почву. Думаю, Ивану еще надо прогрессировать, до такой команды он еще не дорос", - прокомментировал ситуацию Газизов.

Обляков является воспитанником СДЮСШОР "Зенит". В июне прошлого года полузащитник, не дождавшись предложения от сине-бело-голубых, подписал контракт с "Уфой". В прошедшем сезоне Обляков принял участие в 20 матчах (1 гол) чемпионата России и двух встречах Кубка страны. Полузащитник также дебютировал в сборной России для игроков до 19 лет.

Ранее в межсезонье "Уфа" подписала 21-летнего центрального защитника сборной Грузии Джемала Табидзе. Еще одной трансферной целью клуба является нападающий. "У нас был один вариант, но человек не захотел играть в России и подписал контракт в Европе", - сообщил Газизов.

"Сейчас у нас есть несколько целей, речь идет о легионерах. Ищем только нападающего, но все может быть - если появится футболист, который нас усилит, будем двигаться в его направлении", - также рассказал гендиректор клуба.

В прошедшем сезоне "Уфа" заняла седьмое место в чемпионате страны, набрав 43 очка.