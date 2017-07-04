Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газизов: Обляков останется в ФК "Уфа" на следующий сезон, до "Зенита" он еще не дорос

Спорт
4 июля, 9:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Обляков является воспитанником академии "Зенита", ранее сообщалось, что он может вернуться в петербургский клуб

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник Иван Обляков останется в "Уфе" на следующий сезон, ему надо прогрессировать и рано думать о команде уровня "Зенита". Об этом ТАСС заявил генеральный директор уфимского футбольного клуба Шамиль Газизов.

В начале июня об интересе "Зенита" к 18-летнему Облякову сообщило издание "Спорт-Экспресс". "На это трансферное окно информация не имеет под собой почву. Думаю, Ивану еще надо прогрессировать, до такой команды он еще не дорос", - прокомментировал ситуацию Газизов.

Обляков является воспитанником СДЮСШОР "Зенит". В июне прошлого года полузащитник, не дождавшись предложения от сине-бело-голубых, подписал контракт с "Уфой". В прошедшем сезоне Обляков принял участие в 20 матчах (1 гол) чемпионата России и двух встречах Кубка страны. Полузащитник также дебютировал в сборной России для игроков до 19 лет.

Ранее в межсезонье "Уфа" подписала 21-летнего центрального защитника сборной Грузии Джемала Табидзе. Еще одной трансферной целью клуба является нападающий. "У нас был один вариант, но человек не захотел играть в России и подписал контракт в Европе", - сообщил Газизов.

"Сейчас у нас есть несколько целей, речь идет о легионерах. Ищем только нападающего, но все может быть - если появится футболист, который нас усилит, будем двигаться в его направлении", - также рассказал гендиректор клуба.

В прошедшем сезоне "Уфа" заняла седьмое место в чемпионате страны, набрав 43 очка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Госдума может увеличить порог задолженности для запрета выезда за рубеж
2
Помощник начальника УФСИН Дагестана найден мертвым в своем кабинете
3
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
4
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
5
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
6
Спасатели нашли тело последнего погибшего на уральском озере Максимка
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама