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ВФЛА: участие в молодежном ЧЕ станет для Афанасьевой единственным шансом отобраться на ЧМ

Спорт
4 июля, 10:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По информации ТАСС, ВФЛА уже вступила в переписку с оргкомитетом молодежного ЧЕ и руководством Европейской легкоатлетической ассоциации по поводу включения Афанасьевой в число участниц соревнований

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Клавдия Афанасьева, получившая вечером понедельника от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) статус нейтрального спортсмена, получит право претендовать на поездку на взрослый чемпионат мира в Лондон только в том случае, если сможет выступить на июльском молодежном первенстве Европы в польском Быдгоще и выполнить там квалификационный норматив. Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь Комитета по спортивной ходьбе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Марис Петерсон.

IAAF допустила российского ходока Афанасьеву до выступления на международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. 21-летняя спортсменка получила право претендовать на участие в том числе и в молодежном чемпионате Европы (спортсмены до 23 лет). Как сообщает официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации, срок приема заявок на участие в молодежном первенстве в Польше истек в понедельник, 3 июля, в 14 часов по среднеевропейскому времени.

"Мы очень надеемся, что организаторы молодежного первенства пойдут навстречу спортсменке и допустят ее до участия в этом турнире, - заметил Петерсон. - Выступление в Польше очень важно для самой Афанасьевой. Как вы знаете, российские ходоки из-за санкций, наложенных на ВФЛА, могут отбираться на чемпионат мира в Лондон только на международных стартах. Турнир в Польше остался единственной возможностью попытаться выполнить там квалификационный норматив на чемпионат мира, до августа у Клавдии больше не будет возможности сделать это где-то еще".

Из российских ходоков право выступить на ЧМ в Лондоне получил только Сергей Широбоков, который сумел выполнить квалификационный норматив на майском Кубке Европы в Чехии.

По информации ТАСС, ВФЛА уже вступила в официальную переписку с оргкомитетом молодежного первенства Европы и руководством Европейской легкоатлетической ассоциации по поводу возможности включения Афанасьевой в число участниц соревнований, которые пройдут с 13 по 16 июля.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.

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