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Карякин подал заявку на участие в ралли "Дакар", несмотря на отсутствие спонсоров

Спорт
4 июля, 10:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, июля. /ТАСС

Организаторы пошли навстречу гонщику и позволили внести лишь часть средств, необходимых для участия в ралли

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Победитель ралли-марафона "Дакар-2017" в классе квадроциклов россиянин Сергей Карякин подал заявку на участие в гонке следующего года, несмотря на отсутствие спонсорской поддержки. Об этом гонщик сообщил ТАСС.

"Организаторы пошли мне навстречу и позволили внести лишь часть средств, в районе 300 тысяч рублей, чтобы подать заявку. Это и будет подтверждением участия. Мы в хороших отношениях с организаторами, они знают мою ситуацию", - сказал он.

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Чемпион "Дакара" Карякин намерен взять в долг 1,5 млн рублей для участия в ралли 2018 года

Несколько месяцев назад гонщик сообщил ТАСС, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать. По словам спортсмена, одна лишь заявка стоит 1,5 млн рублей. Всего на участие в ралли- марафоне необходимо более 10 млн рублей. "Сейчас я заплачу 300 тысяч рублей, и если не найду спонсоров для участия, эта сумма сгорит", - отметил Карякин.

Болельщики Карякина в социальных сетях предлагают открыть счет, чтобы собрать средства. "Я очень благодарен тем, кто предлагает собрать средства, но проблема в том, что сумма огромная, и я не могу брать у людей такие деньги. Есть компании, которым нужна реклама, но они готовы вкладывать в прямую рекламу. Я пытаюсь объяснить им, что спонсировать гораздо выгоднее, но в России, к сожалению, не развита культура спонсорства", - подчеркнул гонщик.

В январе 2017 года Карякин впервые в карьере стал победителем ралли-марафона "Дакар" в зачете квадроциклов. Карякин является единственным представителем от России в этом зачете, который ведется с 2009 года. Он выступает на "Дакаре" с 2014 года.

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