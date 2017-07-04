Массовая тренировка по боксу пройдет 22 июля на Красной площади

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Массовая тренировка по боксу под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина пройдет на Красной площади 22 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".

"В тренировке примут участие 3 тысячи спортсменов. Тренировку поддержат в восьми городах. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Гинесса", - сказал собеседник агентства.

Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки с участием Михаила Алояна, Федора и Дмитрия Чудиновых, Егора Мехонцева и других боксеров.