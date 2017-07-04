СКА: деньги от продажи прав на Кузнецова пойдут на развитие хоккея в Челябинской области

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Финансовые средства, полученные "Трактором" за продажу прав на форварда Евгения Кузнецова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) санкт-петербургскому СКА, пойдут на развитие челябинского хоккея. Об этом журналистам сообщил вице- президент СКА Роман Ротенберг.
В понедельник стало известно, что СКА выкупил права на Кузнецова у "Трактора". О финансовой стороне сделки не сообщалось. Ранее форвард подписал восьмилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон".
"Права были приобретены спустя 20 часов после подписания контракта Евгением [с "Вашингтоном"]. У игроков сейчас сложные отношения с лигой в плане коллективного соглашения с НХЛ, возможен локаут, - сказал Ротенберг. - Мы обсуждали эти вопросы с Борисом Дубровским (президент "Трактора" и губернатор Челябинской области), и вложения в эти права связаны с тем, что в случае форс-мажора в НХЛ он мог приехать в Санкт-Петербург и готовиться там. Деньги от соглашения пойдут на развитие челябинского хоккея".