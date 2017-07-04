Кремлев: Алоян в конце года может провести бой за полноценный титул WBC

Минобороны РФ: пуск северокорейской ракеты не представлял опасности для РоссииАрмия и ОПК 4 июля, 12:08
Собянин: систему образования нужно совершенствовать для роста конкурентоспособностиОбщество 4 июля, 12:08
СМИ: число внеплановых ремонтов новых локомотивов РЖД за 2 года увеличилось на 17%Транспорт 4 июля, 12:06
Ротенберг: ФХР неизвестно, готов ли кто-то из российских игроков НХЛ поехать на ОИСпорт 4 июля, 12:03
Ротенберг: Федерация хоккея России готова к возможному локауту в НХЛСпорт 4 июля, 12:01
Федерация бокса России подала заявку на проведение ЧМ-2019 в СочиСпорт 4 июля, 11:53
Медведев на встрече с Си Цзиньпином заявил о намерении посетить в этом году КНРПолитика 4 июля, 11:51
Кремлев: Алоян в конце года может провести бой за полноценный титул WBCСпорт 4 июля, 11:45
В начале июля в Свердловской области будут идти дождиНовости Урала 4 июля, 11:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Михаил Алоян в конце года может провести бой с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) таиландцем Срисакет Сор Рунгвисаи. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании "Патриот" Умар Кремлев.
Ближайший поединок Алоян проведет 22 июля в Москве на Красной площади против никарагуанца Марвина Солано за "серебряный" титул чемпиона мира (WBC Silver).
"В случае победы Миша проведет бой с боксером из Тайланда, мы планируем, что это произойдет в декабре", - сказал Кремлев.
Алоян 11 мая победил никарагуанца Ядера Кардосу по очкам в дебютном поединке на профессиональном ринге. Также россиянин - бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратный чемпион мира в весовой категории до 52 килограммов.