Федерация бокса России подала заявку на проведение ЧМ-2019 в Сочи

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Мужской чемпионат мира по боксу 2019 года может пройти в Сочи, Федерация бокса России подала заявку на проведение турнира. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
"Мы подали заявку на чемпионат мира 2019 года в Сочи и на проведение в России конгресса Международной ассоциации бокса (АИБА) 2018 года", - сказал Кремлев.
24 и 25 июля в Москве пройдет исполком АИБА.
Чемпионат мира по боксу среди мужчин в последний раз проходил в СССР/России в 1989 году.