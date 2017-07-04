Федерация бокса России подала заявку на проведение ЧМ-2019 в Сочи

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Мужской чемпионат мира по боксу 2019 года может пройти в Сочи, Федерация бокса России подала заявку на проведение турнира. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Мы подали заявку на чемпионат мира 2019 года в Сочи и на проведение в России конгресса Международной ассоциации бокса (АИБА) 2018 года", - сказал Кремлев.

24 и 25 июля в Москве пройдет исполком АИБА.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин в последний раз проходил в СССР/России в 1989 году.