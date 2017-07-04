Ротенберг: ФХР неизвестно, готов ли кто-то из российских игроков НХЛ поехать на ОИ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России не располагает информацией о том, что кто-то из российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) готов поехать на Олимпиаду 2018 года, несмотря на запрет НХЛ приостанавливать регулярный чемпионат на время Игр. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Ранее о желании поехать на Игры сообщил форвард "Вашингтона" Александр Овечкин - сначала в сентябре 2016 года, а потом в апреле после решения лиги не пускать своих игроков в Пхенчхан. Решение Овечкина поддержал владелец "Вашингтона" Тэд Леонсис.

"Мы общались с Овечкиным и сейчас переходим в юридическую плоскость. Гэри Бетмэн (комиссар НХЛ) четко сказал, что поскольку у игроков есть подписанные контракты с клубами и лигой, то без разрешения лиги никто никуда не уедет, - сказал Ротенберг. - Если это демарш - это другой вопрос, и тогда надо общаться с каждым игроком, который готов на это. На сегодняшний день у меня нет информации, что кто-то из игроков на это готов: желание - это одно, а реализация его - другая вещь".

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля.